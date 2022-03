Wilson Dias/Agência Brasil - 23.05.2015 Fernando Henrique Cardoso passa bem após cirurgia

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso passou por uma cirurgia no fêmur na tarde deste domingo (13).



De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, FHC passa bem após a realização do procedimento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Aos 90 anos, FHC foi internado na sexta-feira (11), depois de fraturar o fêmur.



