Agência RBS Guilherme Boulos (PSOL)

Guilherme Boulos (PSOL), líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e cotado para disputar o pleito pelo governo de São Paulo, registrou um vídeo em seu Twitter tecendo críticas a Bolsonaro (PL) pela alta no preço dos combustíveis. "É, gente... Olha a situação, olha o drama, olha o preço. Seu Jair Bolsonaro está lá de boa, né?", disse ironicamente o político.

Guilherme Boulos andou aparecendo nas redes para relatar que apoia Lula, mas não Geraldo Alckmin, que será vice na chapa Lula-Alckmin . Além disso, Boulos esteve presente em uma reunião entre representantes do PSOL e do PT no dia 9, pensando em estratégias de aliança para as eleições.

Colocando gasolina no Celtinha. E aí, Bolsonaro? pic.twitter.com/bahHAM61Fv — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 13, 2022

Integrantes do PSOL cobram do PT que mantenha em seu plano de governo a revogação das reformas trabalhista, previdenciária e do teto de gastos. O partido também quer que o PT reforce a pauta ambiental.