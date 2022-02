Fernando Frazão/ Agência Brasil Rio de Janeiro está em alerta com o impacto que as chuvas podem causar na cidade

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) decreta estágio de mobilização decorrente da previsão de pancadas de chuva moderada a forte para as próximas horas na cidade. Segundo o sistema Alerta Rio, precipitações de intensidade moderada a forte se formaram na divisa da Baixada Fluminense com a Zona Norte do Rio. Os principais bairros em alerta são Madureira e Piedade.

Ainda de acordo com o Alerta Rio , há possibilidade de raios e rajadas de vento moderado a forte. Trata-se do segundo nível do alerta da entidade, que indica riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva .

Em seguida, a própria Prefeitura do Rio faz recomendações aos cariocas . Veja a seguir.

— Siga sua rotina, mas fique atento;

— Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

— Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

— Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto;

— Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).