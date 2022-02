Reprodução/Twitter/Ian Ribeiro Manifestação contra morte de Moïse no Rio de Janeiro

Centenas de pessoas protestam, desde as 10h deste sábado (5), contra o assassinato brutal do congolês Moïse Kabagambe , de 24 anos, em frente ao quiosque onde o jovem foi morto, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Com faixas e cartazes, os manifestantes pedem justiça por Moïse, além da rápida e transparente apuração e punição dos envolvidos. "Parem de nos matar. Vidas negras importam", diz uma das faixas estendidas no local. "Enquanto houver racismo não haverá democracia", diz outra.

"Agradeço a todos que estão aqui e ao amor que vocês demonstraram ao Moise. Só pedimos justiça", disse Yvana Lay, mãe de Moïse. O irmão do refugiado, Djodjo Magno, também esteve presente na manifestação: "Que todos os envolvidos paguem pelo que fizeram. Justiça por Moise. Justiça até o fim. É isso que queremos", disse.

O angolano Adelino Chipengue, 28 anos, falou que é como se tivessem matado um irmão. "Isso é revoltante. Que seja feita a justiça. Ele era um irmão africano, senti muito a morte dele. Ninguém merece ser tratado assim. Mexeram com o povo africano, precisamos nos manifestar, não vamos aceitar isso".



"É importante observar que este crime revela o quanto a sociedade brasileira sempre tratou os pretos, os africanos. Os congoleses foram os primeiros povos a chegar no Brasil, na escravidão, no século 16, e ainda hoje, no século 21, esta mentalidade permanece. O negro reivindica o salário e morre. Não podemos aceitar esta situação", fala o babalaô Ivanir dos Santos, que é interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR).



"Não quero uma guerra contra o Brasil, a gente ama esse país. Mas vocês mataram um irmão africano, um irmão congolês. Estamos contra o sistema brasileiro que nos discrimina. Não queremos ficar para trás", diz Mariama bah, refugiada da Gâmbia. Veja fotos e vídeos da manifestação:

A comunidade congolesa está no ato que acontece agora na frente do quiosque Tropicália, local onde o jovem Moïse foi espancado até a morte. #JusticaPorMoise



Vídeo: Duda Dusi / @midianinja pic.twitter.com/EspY5yHYlu — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) February 5, 2022









Rio de Janeiro | Acontece no país inteiro hoje atos por justiça para Moïse! Companheiros do @coletivojuntos e do PSOL 👊🏼 #JusticaporMoise #VidasNegrasImportam pic.twitter.com/KtfCKSFjqt — Luciana Genro (@lucianagenro) February 5, 2022





Além do ato no Rio, outras capitais também aderiram ao movimento. Em São Paulo, Salvador, Brasília e Porto Alegre, manifestantes se reuniram na manhã deste sábado. Ainda há atos marcados para acontecerem em Belo Horizonte, Belém e outras cidades. Veja algumas fotos:

JUSTIÇA POR MOISE! Em São Paulo, a comunidade congolesa se concentra na Avenida Paulista, em frente ao MASP, por justiça às recentes vítimas de assassinatos racistas ocorridos no Brasil. Video: Elineudo Meira / Midia NINJA #JusticaPorMoise pic.twitter.com/hb5AaodN6o — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) February 5, 2022





Justiça por Moïse! ✊🏾



Justiça pela vida do povo preto deste país.

Vidas Negra Importam!Olodum pela vida💚❤️💛🖤 @coalizaonegra pic.twitter.com/KlfvpKHsMK — Olodum Oficial (@OlodumOficial) February 5, 2022





Começou o ato por Justiça por Moïse em São Paulo. Contra a violência racista e xenófoba que torturou e assassinou um jovem de apenas 24 anos! Por Justiça pela sua família, a comunidade congolesa e para o povo negro #JusticaPorMoise pic.twitter.com/RmgJ7zgKwq — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) February 5, 2022





Ato de Salvador na frente da Fundação Casa De Jorge Amado. Justiça por Moïse, congolês brutalmente assassinado no Rio de Janeiro.

Foto: @travassosig #justicapordurval #JusticaPorMoiseJa pic.twitter.com/ba3AqPUIUA — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 💙 (@uneoficial) February 5, 2022





No ato Justiça para Moïse em Brasília, ativistas realizaram intervenção simbolizando o derrame do sangue do povo negro no Brasil. Fotos: @scarlettrphoto / @midianinja #JusticaPorMoise pic.twitter.com/gyI7Fltkh2 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) February 5, 2022