Montagem iG / Fotos: reprodução Twitter Segundo dia de buscas, ajuda às vítimas e às suas famílias

A Polícia Civil de Minas Gerais acaba de identificar a primeira vítima fatal do desabamento de rochas em Capitólio, que deixa oito mortos e dois desaparecidos. Julio Borges Antunes, de 68 anos, é a pessoa identificada, e já foi liberada para sepultamento. Segundo o médico legista Marcos Amaral, do Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Passos, que atua no caso, apenas o seu corpo foi identificado por conta do estado de conservação.

“Infelizmente, os corpos estão com aspecto bastante prejudicado. Proceder com a identificação foi possível em apenas um caso”, disse o médico coletiva de imprensa. Além da questão da identificação, resta encontrar mais vítimas. Entre elas, um pai e um filho de 14 anos desaparecidos . A missão está sob responsabilidade do delegado regional de Passos, Marcos de Souza Pimenta.

Reproducao / G1 Prefeito de Capitólio suspende turismo aquático após acidente em MG

“Apesar do reconhecimento formal ainda não ser possível, as famílias das vítimas já reconheceram seus entes por conta de objetos pessoais, como anéis e camisetas, além de características físicas como arcada dentária e tatuagens, além da presença de aparelhos dentários”, disse o delegado. Ainda há casos onde a identificação será feita somente quando os corpos forem encaminhados para BH.

“O foco é identificar as vítimas de Capitólio , colher material genético para confrontá-los com fragmentos corporais que já encontramos para futura identificação em Belo Horizonte”, disse Pimenta.

O delegado disse, ainda, que se não fosse o tempo chuvoso, a situação poderia ter sido pior, uma vez que é comum ter entre 50 e 100 pessoas nadando na região em um dia de sol.