reprodução / Twitter Bombeiros confirmaram oitava morte em Capitólio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais um corpo foi encontrado submerso durante as buscas pelas vítimas do desabamento de rocha no Lago de Furnas, em Capitólio (MG) . Segundo a corporação, trata-se de homem.

O corpo encontrado já foi encaminhado ao posto de comando e a Polícia Civil segue com os trabalhos de identificação das vítimas.

Agora, o número de mortos subiu para oito. Os trabalhos dos bombeiros continuam no local para encontrar as outras duas pessoas que continuam desaparecidas desde a tarde de ontem . Inicialmente, foi informado que havia 20 desaparecidos, mas o número foi atualizado pela corporação na última noite.

Pedras se soltaram do paredão de um cânion nesse sábado (8) e atingiram quatro embarcações que estavam próximas ao local . Uma das lanchas, porém, foi diretamente impactada pela queda da rocha, as outras três sofreram com o impacto indireto, devido ao deslocamento da água e das pedras.







Leia Também













Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento exato em que a rocha se desprende do paredão e atinge as embarcações. Segundo antes, é possível ver os turistas que estavam nas lanchas mais afastadas tentando alertar os tripulantes sobre o perigo da pedra, que estava prestes a se soltar .