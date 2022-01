Divulgação Corpo de Bombeiros de NY Incêndio em Nova York mobiliza centenas de agentes para apagar o fogo e resgatar vítimas

O Corpo de Bombeiros do Bronx (NY) sai para o resgate de pelo menos 54 pessoas, segundo a entidade, em um prédio residencial que se incendiou. Cerca de 200 soldados e agentes se encarregam da tarefa.

As últimas notícias apontam que não há mais fogo no prédio de 19 andares, mas a operação de resgate às vítimas está em andamento. O departamento começou a receber ligações – inclusive de moradores de andares superiores – sobre o incêndio um pouco antes das 11h do horário local.

O departamento de bombeiros de Nova York postou várias imagens da cena em 333 East 181st Street mostrando escadas que se estendiam até as janelas dos apartamentos, bem como várias janelas quebradas.