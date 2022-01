Reprodução/Twitter Incêndio no Parlamento da África do Sul

Um incêndio destruiu a sede do Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo, na manhã deste domingo (2). O fogo se iniciou em um escritório localizado no terceiro andar do edifício e, segundo Jean-Pierre Smith, membro do comitê prefeito da Cidade do Cabo, se espalhou em direção a um ginásio.

"O telhado pegou fogo e o prédio da Assembleia Nacional também se incendiou", afirmou o disse porta-voz da segurança da cidade. Segundo ele, o incêndio ainda não foi controlado e á rachaduras em diversas paredes do prédio.

O fogaréu começou por volta das 3h30 (GMT). Não há feridos e nem vítimas fatais. A causa do incêndio ainda é desconhecida.