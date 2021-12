MARCOS CORRÊA/ PR Vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente Jair Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira que a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL faz parte da construção de uma "coalizão" para a campanha eleitoral do ano que vem.

De acordo com Mourão, ao contrário da eleição de 2018, Bolsonaro irá precisar de tempo de televisão e de recursos para sua campanha à reeleição.

Leia Também

"O presidente tinha que escolher um partido, escolheu um aí. Vejo que está havendo uma concertação, não só com o partido que o presidente escolheu. O presidente está formando uma coalizão com vistas à eleição do ano que vem, uma eleição diferente de 2018. Ele precisa de tempo de TV, de recursos, essas coisas todas", disse Mourão, ao chegar no Palácio do Planalto.

Bolsonaro filiou-se ao PL em uma cerimônia realizada na terça-feira . O presidente articula para que o PP e o Republicanos também façam parte de sua coligação.