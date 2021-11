Valter Campanato/ Agência Brasil Presidente do PSL, Luciano Bivar





O deputado federal e presidente nacional do PSL, Luciano Bivar (PE), recebeu alta médica do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, neste sábado (13). O parlamentar estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital após se submeter a uma angioplastia coronariana para a implantação de três stents.



O procedimento costuma ser adotado para desobstruir artérias coronárias. Recentemente, o líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), também passou por uma angioplastia .







No caso de Bivar, segundo o G1, a unidade de saúde já havia programado a liberação dele para hoje, apenas dois dias após a realização do procedimento porque o deputado está bem, com quadro de saúde estável. Ele foi atendido pela equipe médica da cardiologista intensivista Ludhmilla Hajjar, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde antes do atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga.