Reprodução Graciela Nienov, presidente em exercício do PTB

A presidente em exercício do PTB, Graciela Nienov , tem dito a aliados que teme ser afastada do cargo que acabou de assumir pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As informações são da coluna do Guilherme Amado ao Metrópoles .

Nienov é sucessora do ex-deputado Roberto Jefferson e assumiu o posto após Moraes determinar o afastamento do ex-parlamentar da presidência do PTB por pelo menos seis meses, na última quarta-feira (10) . O pedido analisado por Moraes foi feito por parlamentares filiados ao partido. Eles apontam uma suspeita de desvio de recursos públicos do fundo partidário gerido pelo ex-deputado Roberto Jefferson.

Nienov também teria pedido que a cúpula do partido interrompa os ataques ao Supremo.

Além disso, a presidente em exercício é braço direito de Jefferson no PTB. Quando o ex-deputado foi preso em agosto, a pedido da Polícia Federal, enviou áudio a aliados pedindo que respeitassem as decisões Nienov.