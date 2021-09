Reprodução/TV Record Funcionários do Hospital durante as remoções no Hospital da Luz, na Vila Mariana

Um foco de incêndio no Hospital da Luz, na Vila Mariana, região sul de São Paulo , assustou funcionários e familiares de pacientes internados na UTI neonatal e pediátrica da unidade localizada na Rua Azevedo Macedo, 92, na tarde desta segunda-feira, por volta das 15h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o foco de incêndio aconteceu por um curto-circuito, e a situação foi controlada. A área foi isolada em razão da fumaça intensa e evacuada. Ninguém ficou ferido. Os pacientes foram transferidos para o outro prédio do mesmo hospital localizado a poucos metros do local.

Segundo o hospital, as famílias foram "informadas e seguem acompanhando as atualizações". As causas do foco de incêndio, que ficou restrita ao andar térreo, ainda estão sendo apuradas.