Divulgação/Cpro Apreensão de drogas na Bahia

Uma operação da Polícia Militar da Bahia encontrou 8 toneladas de maconha enterrada na Fazenda Caraíbas, região de Prajeú, no oeste do Estado. Cerca de 40 policiais participaram da ação.

Segundo o comando da PM, o montante apreendido é estimado em R$ 17 milhões. A polícia também encontrou sinalizadores, armas, uma balança de grande porte, carros e motocicleta no local. A droga estava embalada em 400 pacotes, e foi preciso utilizar retroescavadeiras e caminhões para recolhe-la.

"Houve um esforço conjunto da Polícia Militar, através do serviço de inteligência, com o compartilhamento de informações entre a Polícia Federal, a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que dava conta da existência de uma grande quantidade de drogas em uma propriedade rural em Oliveira dos Brejinhos", explicou o major Giovanni Castro.

"Diante da situação, a força-tarefa foi deslocada para a localidade, onde foram feitas as buscas. Usamos drones, cães farejadores e, após dois dias de operação, encontramos locais onde o material estava escondido", finalizou.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A carga foi encaminhada para o Comando de Policiamento da Região Oeste (Cpro), na cidade de Barreiras.