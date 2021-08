Divulgação/Agência Senado/Pedro França Senador Renan Calheiros (MDB-AL)

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL) , afirmou na sessão desta quinta-feira que a comissão pretende responsabilizar os integrantes do chamado "gabinete paralelo", ou seja, pessoas que aconselhavam o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, à margem do Ministério da Saúde.

O grupo seria formado por médicos e atores políticos que defendem a utilização de remédios sem eficácia para a Covid-19 e se posicionavam contra a vacinação em massa da população.

Você viu?

"Eu pretendo, como relator, posso até não aprovar nesta comissão parlamentar de inquérito, responsabilizar por crime comum todos os membros do gabinete paralelo pela maldade que fizeram contra o Brasil ao prescreverem remédios ineficazes, ao estabelecerem prioridades para gasto orçamentário, para execução de gasto público criminosamente", disse Renan.