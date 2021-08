Reprodução: iG Minas Gerais Relatório final da comissão, que será apresentado por Renan Calheiros, já ultrapassou mil páginas

A CPI da Covid caminha para seu fim e, com isso, terá seu relatório apresentado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL). Até o momento, o texto-base do documento já ultrapassa as mil páginas e há a possibilidade deste número crescer, a depender de nvos fatos obtidos pela comissão. As informações são do portal Uol.

Apenas o resumo da atuação do colegiado conta com mais de 400 páginas e o capítulos do relatório estão divididos entre fatos e depoimentos coletados durante as oitivas. De acordo com apuração da reportagem, o senador emedebista poderá solicitar ao Ministério Público da União a continuidade das investigações iniciadas pela comissão parlamentar de inquérito.

"Vamos trabalhar para tentar apresentar o parecer final na segunda quinzena de setembro. Eu não sei se conseguiremos, mas eu vou efetivamente me dedicar a isso", explica o relator.





Segundo a jornalista Bela Megale, há a expectativa de que o documento alcance as 2 mil páginas e seja entregue por Calheiros no dia 16 de setembro.