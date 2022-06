Ponciano/Pixabay Nasa lança missão preparatória para futura estação na Lua

Com atraso de vários meses por causa da pandemia de Covid-19 e de problemas técnicos, a Nasa lançou nesta terça-feira (28), na Nova Zelândia, o satélite Capstone, que vai explorar a órbita prevista para a Lunar Gateway, futura estação espacial na Lua.

O satélite pioneiro, que tem o tamanho de um forno de micro-ondas e pesa 25 quilos, foi lançado com um foguete Electron, da companhia Rocket Lab, que faz sua primeira missão além da órbita baixa da Terra.

O Capstone viaja a bordo da plataforma Photon, também da Rocket Lab, e deve alcançar a órbita da Lua no próximo dia 13 de novembro, após uma viagem de quatro meses e meio.

Com custo de US$ 30 milhões, a missão tem como objetivo estudar a dinâmica da chamada região "cislunar", ou seja, entre a Terra e seu satélite natural. Esse ponto de estabilidade orbital faria com que a Lunar Gateway jamais viajasse pela parte oculta da Lua, evitando a interrupção da comunicação com a Terra.

A futura estação espacial lunar terá como principal meta dar suporte ao programa Artemis, que planeja estabelecer uma presença humana de longo prazo no satélite natural, tendo em vista a exploração do espaço profundo, principalmente Marte.





