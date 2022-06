Reuters Primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, durante sessão do Fórum Internacional de Investimento "Sochi-2014" em Sochi

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, Dmitry Medvedev, afirmou nesta terça-feira (28) que qualquer invasão realizada por um país que seja membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Crimeia pode causa uma 3ª Guerra Mundial.

“Para nós, a Crimeia é parte da Rússia. E isso significa para sempre. Qualquer tentativa de invadir a Crimeia é uma declaração de guerra contra nosso país” , disse o ex-presidente do país ao jornal russo Argumenty i Fakty. Medvedev também falou sobre uma futura adesão da Suécia e Finlândia à aliança militar e disse que a possibilidade não “ameaça com nada novo”. O vice-presidente do Conselho de Segurança diz que não existem razões para qualquer disputa territorial com os países.

“Se eles se sentirem melhor e mais calmos juntando-se a uma aliança, boa sorte. A Otan já está perto do nosso país, sem a Suécia e a Finlândia” , disse.

Entretanto, Medvedev afirmou que a Rússia estará pronta para medidas de retaliação em uma eventual adesão dos países à Otan. Ademais, a expansão da aliança militar aumentará a presença de tropas russas nas fronteiras.

“O status não nuclear do [mar] Báltico se tornará uma coisa do passado, e o agrupamento de forças terrestres e da marinha nas direções do norte será seriamente aumentado. Ninguém está feliz com isso, nem os cidadãos dos 2 países candidatos à Otan”, disse o ex-presidente do país.

Em maio, a Finlândia e a Suécia confirmaram a intenção de integrar a Otan. Os países afirmam que há preocupação com a probabilidade de uma invasão russa como a iniciada na Ucrânia em fevereiro.

