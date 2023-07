Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06.08.2018 Ciro Gomes derrotou irmão no Ceará





Ciro Gomes conseguiu enfraquecer seu irmão, o senador Cid Gomes, no PDT do Ceará. A comissão executiva nacional do partido resolveu nesta segunda-feira (3) realizar uma intervenção no diretório cearense até dezembro, quando chega ao fim o atual mandato no colegiado.

A reunião teve discussões acaloradas entre os integrantes. O encontro aconteceu porque uma ala do PDT não quer a reaproximação do partido com o PT, que tem em seu quadro o governador Elmano de Freitas. Porém, boa parte do diretório do Ceará da sigla, liderado por Cid, articulava para que os pedetistas entrassem na base do governo cearense.

As desavenças existem desde o ano passado. Ciro fez críticas pesadas ao PT nacional e fez com que o PDT lançasse a candidatura de Roberto Claudio ao governo do Ceará, quebrando um acordo com o ex-governador Camilo Santana (PT).

O atual ministro da Educação apoiaria Izolda Cela, que era do PDT, mantendo a união entre os dois partidos no estado. Porém, Ciro trabalhou internamente para lançar o seu candidato favorito, gerando muita confusão na sigla e também na sua família.

Cid ficou muito irritado com a candidatura de Roberto Claudio e se colocou neutro na disputa cearense. Já Camilo Santana apoiou Elmano, que venceu no primeiro turno com pouco mais de 50% dos votos.

De lá para cá, o PDT ensaiou retomar a aliança com o PT no Ceará, mas nunca oficializou por falta de apoio no diretório nacional.

Nas últimas semanas, Cid aumentou a pressão, o que gerou a reunião desta segunda. No encontro, às principais lideranças da legenda colocaram seus pontos e votaram.

Sete diretores do PDT – incluindo Ciro Gomes – votaram a favor da intervenção do diretório nacional no colegiado do partido no Ceará. Três membros – Carlos Lupi, presidente da agremiação, e Cid fazem parte do grupo – resolveram se abster.

Com a vitória de Ciro, o senador Cid chegou a declarar que poderia deixar o PDT, caso não fosse mais “bem-vindo”. Porém, integrantes da reunião falaram que contam com o parlamentar no partido.





