A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra Lula (PT) com 40% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL). Na pesquisa anterior, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 36%.
Os candidatos que aparecem depois dos dois líderes continuam com percentuais próximos. Augusto Cury (Avante) tem 5% das intenções de voto, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4% e Renan Santos (Missão), com 3%.
Lula (PT): 40%
Flávio Bolsonaro (PL): 36%
Augusto Cury (Avante): 5%
Ronaldo Caiado (PSD): 4%
Renan Santos (Missão): 3%
Romeu Zema (Novo): 1%
Samara (UP): 1%
Branco ou nulo: 5%
Indecisos: 2%
Entre os assuntos que marcaram os dias anteriores à pesquisa estão as discussões envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Banco Master, o anúncio de um reajuste de 15% no Bolsa Família e a participação de governos estrangeiros no debate eleitoral brasileiro.
Disputa no segundo turno
Em uma disputa de segundo turno entre os dois principais candidatos, a pesquisa registra 47% para Lula e 45% para Flávio.
Na simulação anterior, o presidente aparecia com 46%, contra 44% do senador, no segundo turno.
A pesquisa ouviu 2.002 eleitores na terça-feira (22) e na quarta-feira (23), com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-00304/2026.