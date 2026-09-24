LulaOficial/Youtube;Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) lideram pesquisa eleitoral

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra Lula (PT) com 40% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL). Na pesquisa anterior, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 36%.

Os candidatos que aparecem depois dos dois líderes continuam com percentuais próximos. Augusto Cury (Avante) tem 5% das intenções de voto, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4% e Renan Santos (Missão), com 3%.

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Augusto Cury (Avante): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Branco ou nulo: 5%

Indecisos: 2%

Entre os assuntos que marcaram os dias anteriores à pesquisa estão as discussões envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Banco Master, o anúncio de um reajuste de 15% no Bolsa Família e a participação de governos estrangeiros no debate eleitoral brasileiro.

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Disputa no segundo turno



Em uma disputa de segundo turno entre os dois principais candidatos, a pesquisa registra 47% para Lula e 45% para Flávio.

Na simulação anterior, o presidente aparecia com 46%, contra 44% do senador, no segundo turno.





A pesquisa ouviu 2.002 eleitores na terça-feira (22) e na quarta-feira (23), com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-00304/2026.