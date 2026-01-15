Reprodução/ Edilson Rodrigues / Agência Senado Eleições 2026: confira como consultar e alterar o local de votação

Com as eleições 2026 chegando, é importante que o cidadão esteja atento a como consultar ou alterar o local de votação. Manter os dados atualizados evita imprevistos no dia do pleito e garante o exercício do direito ao voto. As consultas e alterações podem ser feitas de forma simples e gratuita através da página de Autoatendimento Eleitoral.

Consultas e alterações de local

Para saber o local de votação, basta clicar em “Título de Eleitor” e selecionar a opção 7 “Onde votar”. Será necessário informar o número do título, CPF ou nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo e-Título, onde a opção "Onde votar" estará disponível na tela inicial.

Já para alterar o local de votação dentro de um mesmo município, o eleitor deve selecionar a opção 3 “Atualize ou corrija seu título eleitoral”. Se houver mudança de endereço, a opção 3.2 deve ser escolhida, sendo necessário preencher os dados pessoais e anexar os documentos solicitados. Caso a alteração seja apenas no local de votação dentro da mesma zona eleitoral, sem alteração de endereço, a opção a ser escolhida é a 3.3.

Transferência do título de eleitor

Transferência do título de eleitor pode ser feita por meio do Autoatendimento





Os eleitores que mudaram de cidade e desejam alterar o local de votação para outro município também podem solicitar a transferência do título de eleitor por meio do Autoatendimento. Para isso, basta acessar a opção 3 “Atualize ou corrija seu título eleitoral” e escolher a opção 3.2 “Atualize seu endereço”.

A alteração deve ser feita até o dia 6 de maio para garantir a participação no 1º turno das eleições, em 4 de outubro deste ano.

Após a solicitação, um número de protocolo será gerado para o acompanhamento do processo, que pode ser consultado na própria área de Autoatendimento, em “Título de Eleitor” e na opção 2 “Acompanhe uma solicitação”.

Antes de realizar qualquer alteração, o eleitor deve verificar possíveis débitos eleitorais decorrentes de ausência às eleições ou aos trabalhos eleitorais, no caso dos mesários.

Para conferir se existem multas basta acessar a área de Autoatendimento e clicar em "Débito Eleitoral". Se houver pendências, é possível realizar o pagamento por boleto, Pix ou cartão de crédito.

Atendimento presencial



Guia das eleições 2026





Além do atendimento online, eleitores podem solicitar a alteração do local de votação presencialmente em qualquer cartório do estado. Durante este mês de janeiro, o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Antes de se deslocar, é recomendada a realização de agendamento no site do Tribunal Regional Eleitoral ( TRE) da região. Para isso, basta acessar o site oficial do TRE do estado, selecionar “Novo Agendamento”, escolher o município ou buscar por CEP, selecionar a Zona Eleitoral e definir o dia e horário para o atendimento.