Redes sociais Trump, Eduardo e Bolsonaro





O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou em uma rede social que o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro “claramente incomoda” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao comentar o encontro entre o petista e Donald Trump, realizado neste domingo (26) na Malásia, durante a cúpula da Asean, bloco que reúne economias do Sudeste Asiático.

Em publicação nas redes sociais, Eduardo compartilhou o vídeo em que um repórter questiona Trump sobre Bolsonaro. O republicano elogia o ex-presidente, mas evita detalhar o assunto. “Lula encontra Trump e, na mesa, um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?” , escreveu o parlamentar no X (antigo Twitter), sugerindo que o diálogo entre os dois líderes pode ter sido menos amistoso do que o relato oficial.

Em outro post, o deputado ironizou o fato de Lula ter se oferecido para mediar o conflito entre Trump e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. “Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... Venezuela” , afirmou.

As declarações seguem o tom adotado por Eduardo nas últimas semanas, em que tenta minimizar a aproximação entre Lula e Trump. Os dois presidentes já haviam tido um breve encontro durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro, descrito como de “boa química”. Em outubro, voltaram a conversar por telefone, e a partir disso ministros e assessores dos dois governos retomaram tratativas bilaterais.

Reações políticas

Enquanto Eduardo ironizou o encontro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a aproximação entre os líderes. “ Cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de hoje. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece” , escreveu nas redes sociais.

O encontro entre Lula e Trump durou cerca de 50 minutos, no Centro da Cidade de Kuala Lumpur (KLCC). Segundo o presidente brasileiro, a reunião foi “ótima” e teve foco em tarifas, sanções e cooperação econômica. Equipes técnicas dos dois países devem se reunir nos próximos dias para avançar nas negociações.



