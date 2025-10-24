Foto: TV ONU/Reprodução Durante as negociações, o Brasil apresentou contribuições baseadas nos princípios constitucionais

O Brasil reafirmou seu compromisso com a responsabilização de empresas por violações de direitos humanos durante a 11ª Sessão do IGWG da ONU, realizada entre segunda (20) e sexta-feira (24) em Genebra, na Suíça.

O país teve como foco falar do avanço na elaboração de um tratado internacional vinculante sobre responsabilidades corporativas.

A delegação foi liderada pelo Ministério das Relações Exteriores, com a presença do coordenador-geral do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, Lucas Santiago Vilela, que qualificou o tratado como “um acordo histórico” alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à justiça social e ambiental.

Durante as negociações, o Brasil contribuiu para avanços em due diligence, mecanismos de responsabilidade corporativa e garantias de reparação às vítimas.

O país defendeu responsabilidades comuns, porém diferenciadas, levando em conta capacidades distintas dos Estados e evitando custos excessivos para nações em desenvolvimento e pequenas empresas, com foco na proteção de grupos vulneráveis.

O tratado também foi conectado à COP30, em Belém, promovendo integração entre direitos humanos e agenda climática.

Lucas Vilela afirmou que “fortalecer políticas de direitos humanos é essencial para uma economia de baixo carbono centrada nas pessoas” , ressaltando a importância de articular justiça social, proteção ambiental e desenvolvimento econômico sustentável.





Ainda existem pontos pendentes, como a definição do escopo das empresas abrangidas e a criação de mecanismos internacionais de monitoramento.

O Brasil tem afirmado que seu objetivo é atuar como ponte de diálogo, buscando consensos entre países.