Câmara dos Deputados/Reprodução Marcos Pollon (PL), Marcel Van Hattem (Novo) e Zé Trovão (PL)

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu, nesta terça-feira (07), processos disciplinares contra os deputados Marcos Pollon (PL), Marcel Van Hattem (Novo) e Zé Trovão (PL). Eles são acusados de conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a obstrução do plenário, ocorrida no início de agosto.

O presidente do colegiado, deputado Fabio Schiochet (União), informou que o presidente da Câmara, Hugo Motta , decidiu juntar as representações da Mesa Diretora contra os três parlamentares, identificadas como REP 24/25, REP 25/25 e REP 27/25, que pedem a suspensão cautelar dos mandatos por um mês.

Van Hattem e Zé Trovão são acusados de bloquear a cadeira do presidente da Casa, enquanto Pollon teria se sentado na cadeira do vice-presidente.

Um quarto processo, o REP 26/25, também contra Pollon, será analisado separadamente. Nesse caso, a Mesa pede a suspensão do mandato por 90 dias, em razão de declarações ofensivas dirigidas ao presidente da Câmara.

Schiochet escolherá o relator responsável entre os parlamentares sorteados para relatar os casos conjuntos: Castro Neto (PSD), Albuquerque (Republicanos) e Zé Haroldo Cathedral (PSD).

Já o processo separado contra Pollon será relatado por um dos seguintes deputados: Castro Neto, Moses Rodrigues (União) ou Ricardo Maia (MDB).





Crítica à análise conjunta

Ao ser informado sobre a decisão de unificar os processos, Van Hattem criticou a medida. Segundo ele, os casos são distintos e deveriam ser julgados individualmente.

“ Eu recorro aqui da apensação, pedindo a vossa excelência que faça valer aquilo que diz a legislação ”, afirmou.

Schiochet respondeu que a decisão cabe ao presidente da Câmara e que, se houver discordância, o deputado pode recorrer ao Plenário.