Reprodução/Governo de SP Sistema de captação de água São Lourenço, em Ibiúna

Novas medidas restritivas foram adotadas para preservar os níveis dos mananciais. A decisão foi tomada, de acordo com informações da Agência São Paulo, com base nos resultados do primeiro boletim do Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, composto por Arsesp e SP Águas,

Uma das medidas é ampliação, por deliberação da Arsesp, de oito para dez horas, o período em que a Sabesp deverá fazer a gestão de demanda noturna (GDN) de água na região metropolitana de São Paulo, coberta pelo Sistema Integrado Metropolitano.



A medida temporária será aplicada de 19h às 5h, até que sejam recompostos os níveis dos mananciais.



Também foi determinado o gerenciamento de pressão no período diurno em patamares que garantam o abastecimento de todos.

Primeira fase da GDN



Ainda segundo a agência, a primeira fase da GDN, implantada no dia 27 de agosto com duração de oito horas, cumpriu o resultado esperado, conforme dados do boletim interagências.



A economia prevista era de 4 m³/s, e o volume alcançado foi de 4,2 m³/s.



De acordo com a Sabesp, foram economizados 7.257.600.000 de litros de água, volume suficiente para abastecer mais de 800 mil pessoas durante um mês, equivalente a uma cidade como São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo.



A medida evitou uma queda maior do nível dos mananciais. No entanto, diante dos eventos climáticos e cenário de chuvas abaixo do esperado, foi preciso ampliar o período para a recuperação dos reservatórios.



Pouca chuva em agosto



Em agosto, a precipitação na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Piracicaba/Capivari/Jundiaí (PCJ) foi de apenas 3 milímetros, bem abaixo da média histórica de 29 milímetros.



No Alto Tietê, foram registrados 11 milímetros, frente aos 32 milímetros esperados.



Segundo dados da SP Águas, o quadro reforça a importância do monitoramento constante e da atenção às variações climáticas que impactam diretamente o equilíbrio hídrico e a segurança do abastecimento.



O boletim aponta que o Sistema Integrado Metropolitano (SIM), responsável pelo abastecimento da região metropolitana, opera hoje com 32,8% de seu volume útil, índice 7,7 pontos percentuais inferior ao registrado em 2021.



Os sistemas Cantareira e Alto Tietê, que concentram cerca de 80% da capacidade do SIM, registram 30,3% e 26,1% de armazenamento, respectivamente. A média de queda na última semana foi de 0,26% ao dia.

Participação da população



“O cenário hídrico justifica a manutenção de medidas preventivas para aumentar a oferta de água e reduzir a captação, além de preparação para medidas mais restritivas em caso de agravamento”, ressalta a presidente da SP Águas, Camila Viana.



Segundo ela, a agência monitora a situação dos mananciais em tempo real e está preparada para adotar novas medidas, conforme regras estabelecidas pelo Protocolo de Escassez, em fase final de aprovação na Agência.



É fundamental, entretanto, que a população contribua economizando água. “

Medidas simples do dia a dia podem fazer muita diferença na redução do consumo”, afirma.

Uma campanha pelo uso consciente está sendo realizada pelo Governo de São Paulo.

Investimentos



De acordo com a Sabesp, entre este ano e 2027, serão adicionados 5.700 litros por segundo de água bruta às represas, ou seja, novas fontes para alimentar os mananciais.



Uma delas é a transferência de água do rio Itapanhaú para o Sistema Alto Tietê, que está em operação assistida.



A água bruta é captada no Rio Sertãozinho, próximo ao Parque Estadual Serra do Mar, e é levada por meio de adutoras por 9 quilômetros até desaguar na represa Biritiba, que faz parte do sistema Alto Tietê.

A nova estrutura está bombeando 300 litros por segundo desse rio para uma das represas do sistema.



Neste momento, está sendo instalada a linha de transmissão de energia que permitirá que a estrutura opere em potência máxima. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2026, adicionando mais 1.700 l/s.





Outra transferência de água bruta é a interligação Billings-Taiaçupeba, que vai transferir 4.000 litros por segundo entre essas duas represas. O investimento de R$ 500 milhões entrará em operação no começo de 2027.



Estações de tratamento

Este ano, a Sabesp também entregou duas novas estações de tratamento de água para abastecer cidades da região metropolitana como Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, um novo reservatório e uma estação de bombeamento que beneficiam as zonas oeste e sul da capital paulista.



Além disso, a empresa ampliará a capacidade de tratamento em 1.500 litros por segundo por meio da ampliação da capacidade da ETA Rio Grande, que produzirá mais 500 litros por segundo até o fim de 2026; e da revitalização e ampliação da ETA Baixo Cotia, que gerará mais 1.000 l/s, também até o final do ano que vem.





