Reprodução Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS"

A CPMI do INSS vai ouvir nesta quinta-feira (25) o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS". Preso pela Polícia Federal no último dia 12, o lobista é apontado como um dos principais operadores do esquema bilionário de desvio de recursos do INSS dos aposentados e pensionistas.

Antunes desmarcou a primeira oitiva, que ocorreria no dia 15, horas antes da reunião. Ele decidiu novamente ir à comissão após sua esposa, filho, sócio e funcionário terem sido convocados pela CPMI.

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro André Mendonça, havia definido que o "Careca do INSS" não era obrigado a depor na Comissão.

CPMI do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) investiga o esquema de desvios irregulares dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O prejuízo estimado é de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, sendo R$ 4,1 bilhões apenas nos dois primeiros anos do atual governo.

A oitiva do lobista está prevista para acontecer no período da tarde desta quinta. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), destacou a importância do depoimento do "Careca do INSS".

"Vamos ouvir um dos nomes mais importantes [nessas fraudes]. Trabalho com muita cautela, com muita responsabilidade, porque em outra oportunidade ele confirmou [a presença] e acabou não comparecendo à CPMI. Desta vez temos o compromisso do advogado. Temos também o desejo dele de participar, ainda que fique calado", destacou.

Quem é o "Careca do INSS"?

Antônio Antunes é apontado pela PF como o lobista "facilitador" das fraudes nas aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). Ele seria um intermediário dos sindicatos e associações que receberam os valores indevidos e repassava parte deles a pessoas físicas e jurídicas.





As investigações estimam que, ao todo, o "Careca do INSS" repassou R$ 53 milhões a servidores do Instituto ou familiares e empresas ligadas a eles entre os anos de 2019 e 2024.

O suspeito foi preso no dia 12 de setembro em uma ação da PF sobre das investigações sobre as fraudes bilionárias no INSS. Ele está detido na superintendência da Polícia Federal, em Brasília.