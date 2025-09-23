Arquivo pessoal Eduardo Bolsonaro falou sobre ação do Trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (23) que o aceno do presidente Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a 80ª Assembleia Geral da ONU não representa uma vitória do governo brasileiro.

Em postagens e entrevistas, ele descreveu o gesto como uma "estratégia de negociação" do republicano, que primeiro pressiona o Brasil com tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros e depois se reposiciona para negociar em posição de força.

Trump destacou uma "ótima química" com Lula, mencionou um encontro rápido nos bastidores e anunciou uma reunião futura para discutir tarifas impostas ao Brasil.

Eduardo Bolsonaro argumentou que o Brasil terá de extrair benefícios concretos do encontro para evitar constrangimentos, incluindo em questões como direitos humanos.

Ele relacionou a situação à defesa do bolsonarismo por uma "anistia ampla, geral e irrestrita" para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aliados.

O blogueiro Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo e também denunciado pela PGR por suposta obstrução de justiça no caso do golpe de Estado, publicou no X que o gesto de Trump demonstra "firmeza combinada com inteligência política", relacionando-o à expectativa de anistia para aliviar sanções americanas.

Eduardo enfatizou que as negociações ocorrem nos termos de Trump e que o Itamaraty foi "anulado" no processo.

Do lado do governo, há registros de que o Planalto foi informado previamente sobre o aceno de Trump. Lula afirmou em entrevista à BBC que vetaria qualquer anistia a Bolsonaro e criticou o republicano por não tratar o Brasil com respeito.

O Centrão pressiona por votação rápida de redução de penas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, enquanto Eduardo e aliados tentam posicionar a narrativa em defesa do bolsonarismo.





Encontro

O encontro entre Lula e Trump está marcado para a próxima semana, com o objetivo de discutir tarifas e outros pontos econômicos.

Até o momento, o gesto público do republicano e a repercussão das declarações de Eduardo Bolsonaro intensificaram o debate sobre as estratégias do bolsonarismo e o posicionamento do governo brasileiro frente aos Estados Unidos.