Trump Jr. imita o pai no funeral de Charlie Kirk

Donald Trump Jr., 47 anos, filho do presidente dos Estados Unidos, foi um dos oradores no funeral de Charlie Kirk, realizado neste domingo (21) em Glendale, no Arizona. Ao iniciar sua fala, Trump Jr. afirmou não ser conhecido por seu lado “sentimental”, lembrando que costuma publicar piadas ou “se complicar” nas redes sociais por compartilhar memes polêmicos. Ele contou ainda que, em algumas ocasiões, recebe ligações do pai pedindo que diminua o tom de suas postagens.

Durante o discurso, Trump Jr. imitou a forma como o presidente faz esses pedidos, arrancando sorrisos da plateia. As câmeras da transmissão oficial registraram Donald Trump rindo no camarote do estádio ao ver a cena.

A cerimônia aconteceu no State Farm Stadium, casa do time Arizona Cardinals, da NFL, que comporta até 63,4 mil pessoas. Os organizadores solicitaram que os presentes usassem roupas nas cores azul, vermelho e branco, em referência à bandeira dos EUA.





Charlie Kirk, morto em 10 de setembro aos 31 anos, foi assassinado durante um evento na Utah Valley University. Ele foi atingido no pescoço por um disparo feito a aproximadamente 180 metros de distância.

No dia seguinte, seu corpo foi levado ao Arizona a bordo do Air Force Two, aeronave oficial utilizada pelo vice-presidente norte-americano.