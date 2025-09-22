Gerada por IA Reflexão sobre Segurança

Provocar reflexão é um excelente instrumento de plantio. O mais simples dos aparelhos celulares utilizados nos dias de hoje, de simples não tem nada e fornece todo tipo de informação que o cliente queira consumir. A era dos desinformados está em extinção, substituída pela era do conhecimento selecionado. A grande massa beberá nas fontes de maior desejo e, se a segurança pública já frequenta os primeiros pódios, o assunto deve alcançar cada vez mais especialistas. Máscaras já estão caindo em razão da magia da internet, escancarando posturas e nichos que trabalham completamente desconectados com os anseios por justiça. A falsa noção do criminoso vítima da sociedade, já perde espaço para a crueldade, organização e cultura criminosa.

Dia a dia, quem estuda, trabalha e se esforça para “ser alguém na vida” aumenta o time dos indignados e se afasta das palmas dos hipócritas que fingem não perceber os estragos. Atualmente a transparência é adotada em diversos setores como forma de garantir o acompanhamento dos processos e inibir as investidas ilícitas. A segurança pública, ainda que divulgue alguns índices criminais, não possui medidas efetivas para a promoção de conhecimento em massa das suas competências e resultados. Dificilmente um cidadão comum saberá dizer quais as diferenças de competências de todos os órgãos policiais federais, estaduais e municipais. Não há conhecimento público dos resultados obtidos no processo persecutório. Qual a média do período de cumprimento de pena no regime fechado para os condenados por roubos, homicídios e tráfico de entorpecentes? Assim como há um impostômetro no centro de São Paulo, qual a razão de uma sociedade não saber quais os resultados do universo gigantesco de prisões flagrantes diariamente produzidas pelas polícias.

Não acredito que haja a necessidade de criação de um Ministério, com todos os custos que a medida traria, para fomentar estudos e engajamento popular para conhecer e discutir o futuro da segurança pública. Mas urge o fomento no ambiente acadêmico, político e técnico sobre a manutenção do atual modelo, seus benefícios e fracassos e, quais modelos existentes nos países com melhor qualidade de vida poderiam ser adotados. Remendos em colcha de retalhos não transformarão a peça em coberta de alto padrão!