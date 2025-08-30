Reprodução/X @FlavioBolsonaro Suspeitos de envolvimento no roubo que vitimou família Bolsonaro

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no roubo qualificado em residência de membros da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) confirmou, neste sábado (30), as prisões, que ocorreu cinco dias após o crime.

No último domingo (24), homens armados invadiram a casa de Rogéria Bolsonaro, em Resende, no sul do Rio de Janeiro, e a fizeram refém junto com seus pais. Rogéria é ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, mãe de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, e seus pais são os avós maternos dos três parlamentares.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da PCERJ, a equipe da 89ª DP "ainda no domingo, dia do roubo, se reuniu e iniciou as diligências, com busca e análise de imagens, sendo possível identificar inicialmente as características dos autores" . A investigação incluiu o " acompanhamento e monitoramento dos veículos, sendo possível afirmar a participação na ação de ao menos cinco bandidos" .

As diligências se estenderam até o estado de São Paulo, conforme detalhado pela PCERJ, "a fim de verificar o trajeto tomado pelos criminosos após o roubo" . Foi constatado que os assaltantes "utilizaram no dia do crime placas furtadas, que foram posteriormente inutilizadas e substituídas por placas originais" .

Além disso, "após abandonarem o carro roubado das vítimas, os autores retornaram para Resende e esconderam um dos veículos utilizados na ação, que foi apreendido nesta sexta com os autores" .

Após as diligências, a Polícia efetuou as capturas no bairro Paraíso, também em Resende. Durante a operação, os agentes apreenderam "um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa" . A polícia também conseguiu "recuperar bens subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas" .

O senador Flávio Bolsonaro(PL), filho de Rogéria, utilizou suas redes sociais para comentar as prisões e elogiou o trabalho da Polícia Civil. "Um trabalho de excelência da Polícia Civil, que continua fazendo diligências atrás de outros bandidos que também participaram desse crime, que ainda tá soando muito estranho pra mim" , disse o parlamentar.

O filho do ex-presidente Bolsonaro disse ter a "convicção de que não foi um simples assalto, mas as investigações é que dirão" . Segundo a PCERJ, a investigação permanece em andamento com o objetivo de "localizar e capturar todos os autores do crime" .