Reprodução/Twitter Carlos Bolsonaro ironizou minuta encontrada na casa de Anderson Torres

O vereador Carlos Bolsonaro(PL) visitou seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma publicação nas redes sociais, na sexta-feira (29), o parlamentar detalhou o estado de saúde do ex-presidente e fez críticas às condições de sua detenção.

Carlos Bolsonaro expressou sua emoção ao visitar o pai, mencionando a saudade mesmo após apenas uma semana desde a última visita. "Hoje tive novamente a oportunidade de estar com ele em sua prisão domiciliar ilegal e desumana, ficando um pouco ao seu lado, às vezes conversando, às vezes apenas em silêncio" , relatou

Em sua descrição, o vereador detalhou a situação de saúde do ex-presidente e demonstrou preocupação. "O Velho está magro, não tem vontade de se alimentar e segue enfrentando intermináveis crises de soluço e vômitos", disse. Carlos lamentou o cenário e afirmou que "dói demais ver tudo isso, mas sinto como obrigação compartilhar um pouco da realidade do momento com todos os que estão sofrendo junto conosco" .

Críticas à prisão domiciliar

Carlos Bolsonaro aproveitou a publicação para fazer críticas à detenção de seu pai, classificando-a como "ilegal e desumana". A prisão domiciliar foi determinada por Moraes no início de agosto, em resposta ao descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

A decisão de Moraes ocorreu após Jair Bolsonaro aparecer em um vídeo, publicado em 3 de agosto nas redes sociais de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro(PL), durante manifestações bolsonaristas. Apesar de Flávio ter postado e apagado o conteúdo em seguida, o ex-presidente já estava proibido de ter acesso às plataformas digitais, mesmo por meio de terceiros.

Desde então, Bolsonaro permanece em prisão domiciliar, sob o uso de tornozeleira eletrônica e com a proibição de uso de aparelhos celulares. No entanto, a decisão de Moraes autoriza a visita de filhos, noras, netos e netas sem a necessidade de comunicação prévia ao STF.

A publicação de Carlos ocorreu às vésperas do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe de Estado que resultou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Na próxima terça-feira (2), a Primeira Turma da Suprema Corte vai julgar o processor que pode resultar na condenação do ex-presidente e de outros sete aliados.