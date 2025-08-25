João Pedro Lima/Portal iG Jornal O Dia recebe Título Benemérito do Estado do Rio de Janeiro

O jornal O Dia foi homenageado com o Título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (25). A honraria é concedida a instituições, pessoas e empresas que prestam serviços relevantes ao estado.

A homenagem foi oficializada pela Resolução nº 1099/2025, de autoria dos deputados estaduais Rosenverg Reis (MDB) e Átila Nunes (PSD), e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A decisão foi promulgada pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacellar (União), e publicada no Diário Oficial do último dia 29.

A entrega ocorreu em Sessão Solene no Palácio Tiradentes, sede histórica da política brasileira e do parlamento fluminense, no centro do Rio de Janeiro.

Entre os presentes estavam Nuno Vasconcellos, chairman do Grupo O DIA de Comunicação; Thiago Feitosa, presidente do Grupo O Dia de Comunicação; e Marcos Rezende, vice-presidente do Grupo O Dia.

Autor da homenagem, Rosenverg destacou que apesar da chegada da era digital, o jornal O Dia foi e ainda é um grande veículo no Rio de Janeiro, responsável por levar informação para diferentes regiões, como a Baixada Fluminense, a pessoas com menos acesso.

João Pedro Lima/Portal iG Honraria é concedida a instituições, pessoas e empresas que prestam serviços relevantes ao estado do RJ





Entrega da placa

Foi oficializada a entrega da placa que define o 5 de julho, data de fundação do veículo, como “O dia do jornal O Dia” no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro.

Nuno Vasconcellos, chairman do Grupo O DIA de Comunicação, declarou que encara com orgulho a responsabilidade de comandar O Dia: “Herdamos uma tradição de coragem que poucos têm o privilégio de carregar”, afirmou.

“Estar à frente de um jornal no século XXI não é uma missão empresarial, é uma missão civilizadora. Houve uma época que o jornal O Dia imprimia mais de um milhão de exemplares. Hoje, não estamos na casa das pessoas apenas no impresso, mas pelos milhões de views em todo o Brasil”, pontua.

Nuno Vasconcellos agradeceu aos leitores, jornalistas, jornaleiros, gráficos e demais colaboradores que mantêm a marca forte e viva. “Vocês são parte do sistema que faz o jornal funcionar. (…) Um jornal que não incomoda é um jornal que não serve para nada”, disse.

“Um mundo sem jornalismo livre é um mundo sem esperança. E, enquanto eu estiver à frente do jornal O Dia, essa esperança nunca se apagará”, finaliza.

Thiago Feitosa, presidente do Grupo O Dia de Comunicação, relembrou a importância histórica do jornal:

“Hoje estamos homenageando um momento histórico: são 74 anos de jornalismo, 74 anos de histórias contadas. Não fazemos notícia pensando só em jornalismo, fazemos notícia pensando no povo”.

O presidente do veículo também estendeu os agradecimentos aos leitores que acompanharam o jornal por todos esses anos.

“Nosso jornal sempre foi pensado para o povo, os trabalhadores que estão no transporte público e qu,erem consumir notícia rápida e de qualidade. Esta homenagem também é para vocês que sempre acompanharam O Dia ao longo dos anos”, destacou.

Marcos Rezende, vice-presidente do Grupo O Dia, destacou:

“Esse reconhecimento não é apenas para o jornal, é para todo profissional que dedica e já dedicou seus esforços pela notícia.”

João Pedro Lima/Portal iG Sessão solene contou com a participação do coral e banda da Assembleia de Deus Ministério Madureira





Homenagens no plenário

Durante a sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes, espaço que por anos serviu de sede do parlamento fluminense, o jornal recebeu homenagens que contaram com a participação do coral e banda da Assembleia de Deus Ministério Madureira e relatos pessoais dos parlamentares e figuras públicas presentes.

“Quando vem com a chancela O Dia, você sabe que a matéria é confiável. Não podemos deixar a homenagem em branco, temos que valorizar esse jornal tão importante que se perpetuou na política do estado do Rio de Janeiro, exercendo seu papel de divulgar a informação que nós precisamos. Sempre equilibrado e cuidadoso para entregar informação a quem é de direito” , destacou Rosenverg.

Átila Nunes (PSD) relatou sua trajetória no jornal, do qual fez parte no final da década de 1970, antes de ingressar na política.

“Hoje, essa homenagem feita a O Dia me toca especialmente lá no fundo da minha alma, porque se eu cheguei até aqui onde eu estou, onde já passei por todos os cargos políticos inimagináveis, eu devo ao jornal O Dia, que abriu suas portas para mim.”

Importância para o estado

Desde sua fundação, em 1951, o jornal O Dia tem como missão oferecer uma comunicação clara e de qualidade, prezando pela transparência, veracidade e bom relacionamento com o público. O trabalho em equipe, aliado ao foco em resultados, é apontado como caminho para alcançar a excelência editorial.

No estado do Rio de Janeiro, o veículo busca atuar como parceiro estratégico dos negócios, contribuindo para atrair e reter profissionais qualificados. Para isso, aposta no desenvolvimento de competências e habilidades que aproximem seus colaboradores dos objetivos da empresa.

Ao longo de sua trajetória, o jornal foi responsável por inovações no jornalismo, entre elas o Caderno D, que trazia diariamente notícias culturais, guias de programação televisiva e tiras de quadrinhos.

“Valores como transparência, iniciativa, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal e foco no resultado compõem o Jornal O Dia. Assim, diante da importância desse veículo de informação para toda a nossa sociedade que propus essa homenagem” , declarou o deputado Rosenverg Reis, no texto da Resolução.



