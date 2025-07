Assaf Peretz, IAA/Reprodução Três discos com cabeças de leão desenterrados





Quatro discos de bronze com cabeças de leão em relevo, datados de cerca de 1.900 anos, foram descobertos em uma sepultura da era romana durante escavações realizadas em 2018 no sítio de Khirbat Ibreika, no centro de Israel.

Acredita-se que os objetos tenham servido como alças decorativas de um caixão, embora os pesquisadores ainda não tenham certeza sobre seu real propósito.

A escavação foi coordenada pela Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA) antes da instalação de uma linha ferroviária, e os resultados foram publicados recentemente na edição 117 do jornal oficial da IAA, ‘ Atiqot ’.

Dafna Gazit, IAA/Reprodução As cabeças de leão não são idênticas





As peças estavam empilhadas de forma ordenada em uma das oito sepulturas de pedra encontradas no local, junto a quatro alças de bronze em formato de anel, que teriam sido fixadas no topo das cabeças dos leões.

O arranjo incomum chamou atenção dos arqueólogos Elie Haddad e Elisheva Zwiebel, responsáveis pela escavação.

Ao contrário de outras descobertas semelhantes no mundo romano, em que os anéis eram geralmente ligados à boca dos leões, neste caso foram presos à parte superior da cabeça.

Yoli Schwartz, IAA/Reprodução Dr. Elie Haddad, à esquerda, e Elisheva Zwiebel, à direita





Isso pode ter facilitado a inserção de varas de madeira para o transporte do caixão durante cerimônias.

Também foi identificado um grande prego de ferro com vestígios de madeira, indicando que o caixão original era de madeira, mas não resistiu ao tempo.

Significado e posição social do falecido

Embora os discos tenham, provavelmente, um papel decorativo, os autores do estudo reconhecem um mistério: por que os objetos estavam empilhados de forma tão ordenada em um único lado da tumba?

Yakov Shmidov, IAA/Reprodução Ilustração de caixão carregado com anéis sobre as cabeças de leões





“ Pode-se argumentar que caíram do caixão durante a cerimônia, mas é improvável que todos os quatro tenham caído exatamente no mesmo lado ”, escreveram Haddad e Zwiebel. Isso sugere que os artefatos podem ter tido um significado simbólico ou ritualístico ainda não identificado.

O leão, segundo o estudo, era um símbolo recorrente na antiguidade, associado a força, coragem, nobreza e proteção, especialmente em locais como fontes, palácios, cemitérios e templos. Em algumas culturas, também era visto como guardião dos mortos.





Vínculo com o zodíaco ou divindades

Os pesquisadores levantam ainda a hipótese de que os anéis posicionados sobre as cabeças dos leões poderiam representar a “roda do zodíaco” ou o “ciclo da vida”.

A ideia se baseia em imagens antigas do deus Aion, associado ao tempo cíclico e ao zodíaco, representado ocasionalmente como uma figura com corpo humano, cabeça de leão e envolto por serpentes.

No entanto, essa representação não é tradicional e permanece em debate entre os estudiosos.

Segundo os pesquisadores, a origem é provavelmente pagã, e a sofisticação dos discos reforça que o sepultado possuía um status social elevado.