Eduardo Bolsonaro(PL) manifestou insatisfação com a atuação considerada discreta de Nikolas Ferreira (PL) durante o período em que Jair Bolsonaro (PL) enfrentou medidas da Polícia Federal.

Em entrevista à Revista Oeste na sexta-feira (25), Eduardo fez um pedido para que Nikolas aumente seu engajamento nas redes sociais em apoio ao ex-presidente.

“Da minha parte, não tem problema nenhum. Mas eu poderia estar falando muito mais dele se estivesse mais engajado com o trabalho que estamos fazendo aqui. Se ele pudesse ser mais ativo nas redes sociais, acho que ajudaria muito” , afirmou.

Em postagem no X, o deputado reforçou a cobrança e pediu que Nikolas deixasse de lado diferenças pessoais para ajudar na mobilização contra o “regime”, em referência ao governo atual e não apenas ao presidente Lula.

A expectativa de aliados bolsonaristas era que Nikolas repetisse o protagonismo digital que teve durante a crise do Pix em janeiro, quando um vídeo seu alcançou 335 milhões de visualizações e provocou recuo do governo em uma medida sobre transações bancárias.





Nos bastidores, integrantes do grupo avaliam que Nikolas “ajuda muito quando quer”, mas que, neste episódio, “ficou devendo” em termos de engajamento.

Nikolas participou de uma entrevista coletiva na Câmara dos Deputados em apoio a Bolsonaro na segunda-feira (21), mas voltou no mesmo dia para Belo Horizonte. Esse retorno rápido foi interpretado como um distanciamento.

Na semana passada, ele reagiu à operação da PF com uma postagem irônica no X: “A Venezuela está com inveja”. Dois dias depois, publicou vídeo de quase 14 minutos questionando a legalidade das medidas contra Bolsonaro e criticando o STF, a Procuradoria-Geral da República e sugerindo um projeto para inviabilizar politicamente o ex-presidente.

Atritos entre Nikolas e Eduardo Bolsonaro

A relação entre Eduardo e Nikolas tem histórico de atritos. O deputado mineiro superou o filho de Bolsonaro em votos na eleição de 2022 e alcançou maior repercussão nas redes sociais, com 18 milhões de seguidores no Instagram e 8 milhões no TikTok.

A família Bolsonaro avalia que Nikolas tenta criar um movimento de direita independente, sem vínculo direto com Jair Bolsonaro, o que gera desgaste nas relações.

No PL, lideranças buscam apaziguar o conflito, ressaltando que Jair e Michelle Bolsonaro mantêm boa relação com Nikolas, e que o desgaste se concentra mais entre os filhos, especialmente Eduardo.