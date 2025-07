Bruno Peres/Agência Brasil O ministro Alexandre de Moraes cometeu um erro grave de português





No despacho em que nega prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acabou cometendo um erro grave de português. A publicação do documento foi feita nesta quinta-feira (24) no portal oficial do STF.

Em determinado trecho, ao citar as atitudes de Bolsonaro que, para ele, violaram as medidas cautelares impostas, Moraes "dá uma bronca" no ex-presidente. Ele afirma, em tom de aviso, que caso haja a constatação de produção de conteúdos para as redes sociais — atitude proibida pelas medidas impostas —, Bolsonaro estará passível à prisão preventiva.

Após a explicação, em um trecho do documento o ministro publicou: "Como diversas vezes salientei na Presidência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a JUSTIÇA É CEGA MAIS NÃO É TOLA!!!!!" , destacado em negrito.

O erro está na utilização do advérbio de intensidade "mais", no lugar da conjunção adversativa "mas". Confira uma captura de tela da citação:

