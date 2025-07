REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversaram neste sábado (19)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) reuniu-se neste sábado (19) com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em encontro reservado no Palácio da Alvorada, em Brasília, em meio a tensão com os Estados Unidos.

A conversa durou cerca de duas horas, entre 11h20 e 13h10, e teve como pauta principal a preparação para a viagem do petista ao Chile, prevista para segunda-feira (21).

Durante a reunião, Lula e o chanceler discutiram a participação brasileira na cúpula sobre “Defesa da Democracia”, organizada pelo governo chileno.

O evento reunirá líderes de esquerda, como o premiê espanhol Pedro Sánchez, e deverá contar com discursos sobre o fortalecimento de instituições democráticas na América Latina.

Entre os temas abordados, estavam citações previstas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro ocorreu em meio ao agravamento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Desde o começo do mês, o governo Trump tem adotado medidas unilaterais que afetam diretamente o comércio bilateral.

Uma tarifa de 50% foi imposta sobre exportações brasileiras com início em 1º de agosto. A justificativa da Casa Branca incluiu alegações de “ataques à liberdade de expressão” e “déficit comercial”, não acompanhadas de comprovação técnica.





As sanções norte-americanas repercutiram no mercado financeiro. O dólar registrou alta, o índice Ibovespa recuou e o indicador de confiança do consumidor caiu para 83,6 pontos em fevereiro de 2025.

Setores exportadores como petróleo, aço e suco de laranja — responsáveis por parcela relevante dos US$ 40,3 bilhões exportados aos EUA em 2024 — passaram a enfrentar restrições comerciais.

A tensão também teve reflexos internos nos Estados Unidos. Pequenas empresas americanas, que dependem da importação de insumos brasileiros, relataram dificuldades após o aumento das tarifas.

Crise

Lula tem feito críticas aos EUA





A crise bilateral tem como pano de fundo as críticas do presidente brasileiro à política externa de Trump, reforçadas durante a última cúpula do Brics.

Além das tarifas, o governo norte-americano tem intensificado a deportação de brasileiros e emitido declarações contrárias ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe em 2022, classificado por Trump como “caça às bruxas”.

A reunião deste sábado encerrou-se sem pronunciamentos públicos. A expectativa é que Lula aborde o tema na cúpula no Chile, com apoio de outros líderes latino-americanos.