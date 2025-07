Cláudio Gatt Ex-ministro Edinho Silva vai comandar o PT nacional até 2029





O PT elegeu neste domingo (6) Edinho Silva como seu novo presidente nacional. O anúncio foi feito mesmo com a suspensão da votação em Minas Gerais, um dos maiores colégios eleitorais da legenda. Segundo a sigla, o resultado mineiro não alteraria o desfecho da eleição.

Edinho Silva, da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), foi apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por dirigentes como José Dirceu.

Ele já foi prefeito de Araraquara, interior de São Paulo, e ministro da Secretaria de Comunicação Social no governo Dilma Rousseff.

Durante a campanha, defendeu a ampliação de alianças políticas mantendo o protagonismo do PT, além do fortalecimento da mobilização social em defesa do governo e da preparação do partido para uma transição de liderança.

Com a vitória, nomes ligados à CNB devem ocupar postos estratégicos na nova composição da direção nacional.

O novo presidente terá a tarefa de conduzir o partido na preparação para as eleições de 2026. A direção eleita também será responsável por coordenar a transição de liderança no comando nacional da legenda, independentemente da decisão de Lula sobre disputar a reeleição, e por organizar a formação de quadros para as eleições municipais a partir de 2028.

Edinho superou três concorrentes na disputa: Rui Falcão, Valter Pomar e Romênio Pereira.

Concorrentes de Edinho no PT

PT terá um novo comando





Rui Falcão, deputado federal por São Paulo e ex-presidente do partido entre 2011 e 2017, representou a corrente Novo Rumo.

Em sua plataforma, destacou a necessidade de reaproximação com trabalhadores e juventude, reativação do trabalho de base e enfrentamento à fragmentação partidária.

Falcão também criticou alianças com partidos de direita e cobrou postura mais confrontativa diante do Congresso.

Valter Pomar, da Articulação de Esquerda, defendeu o alinhamento do PT a um projeto socialista e uma direção coletiva.

Apontou críticas às alianças do governo com a direita e propôs maior mobilização popular. Sugeriu uma aliança de segundo turno com Rui Falcão e Romênio Pereira para impedir a vitória de Edinho.

Romênio Pereira, atual secretário de Relações Internacionais e integrante do Movimento PT, priorizou a democratização interna e o fortalecimento de candidaturas de grupos sub-representados.

Propôs redistribuição do fundo partidário e se opôs à presença de partidos de centro-direita na base governista.





Eleição do PT em Minas Gerais

A eleição foi realizada em todo o país por meio do Processo de Eleições Diretas (PED). No entanto, em Minas Gerais, o processo foi suspenso após decisão da 17ª Vara Cível de Brasília, que garantiu a candidatura da deputada federal Dandara Tonantzin à presidência do diretório estadual.

Dandara havia sido impedida de concorrer sob a alegação de dívida partidária de aproximadamente R$ 130 mil. Segundo ela, o pagamento foi regularizado dentro do prazo, após correção de um estorno bancário. O Diretório Nacional manteve a suspensão até a decisão judicial.

O partido alegou impossibilidade técnica de incluir o nome da deputada nas cédulas eleitorais já impressas e distribuídas em mais de 700 municípios, além de citar risco de insegurança política entre os filiados.

Nesta segunda-feira (7), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDTF) derrubou a liminar favorável a Dandara e autorizou que as eleições sejam realizadas em Minas Gerais.

A suspensão em Minas Gerais chegou a indicar um possível atraso de pelo menos uma semana na proclamação do resultado nacional, o que não se confirmou. Nos demais estados, o processo eleitoral transcorreu normalmente. A nova data para a votação em Minas ainda não foi definida.