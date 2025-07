Reprodução/Youtube Lula discursou no BRICS





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) defendeu nesta sexta-feira (4), no Rio de Janeiro, a criação de um novo modelo financeiro global durante a abertura da reunião anual do NDB(Novo Banco de Desenvolvimento), conhecido como Banco dos BRICS.

Em seu discurso, Lula criticou o modelo de austeridade adotado por instituições como o FMI(Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial, e reiterou a proposta de utilização de moedas alternativas ao dólar nas transações entre países do bloco.

“Vocês podem e devem mostrar ao mundo que é possível criar um novo modelo de financiamento sem condicionalidades. O modelo da austeridade não deu certo em nenhum país do mundo” , afirmou o presidente.

Lula argumentou que políticas de austeridade aprofundam desigualdades e penalizam países em desenvolvimento.

Ele citou o caso da África, destacando que “não é possível que o continente africano deva US$ 900 bilhões e o pagamento de juros seja muito maior do que qualquer forma de novos investimentos” .

Na avaliação do presidente, o sistema financeiro internacional, baseado nos acordos de Bretton Woods, não responde aos desafios do século XXI, marcados por transformações geopolíticas, instabilidade global e mudanças climáticas.

“A chamada austeridade exigida pelas instituições financeiras levou os países a ficarem mais pobres, porque toda a vez que se faz austeridade, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. É isso que acontece no mundo de hoje e é isso que nós temos que mudar” , disse.





Moedas locais

Lula voltou a defender o uso de moedas locais ou de uma moeda comum entre os países do BRICS, com o objetivo de reduzir a dependência do dólar nas trocas comerciais.

“É por isso que a discussão de vocês sobre a necessidade de uma nova moeda de comércio é extremamente importante. É complicado, eu sei. Tem problemas políticos, eu sei. Mas se a gente não encontrar uma nova fórmula, a gente vai terminar o século 21 igual a gente começou o século 20 e isso não será benéfico para humanidade.”

Ele esclareceu que a proposta não busca substituir as moedas nacionais, mas criar um sistema financeiro multipolar. O presidente destacou que 31% dos projetos do NDB já são financiados em moedas locais e defendeu a ampliação dessa prática.

Uma das iniciativas nesse sentido é a criação da plataforma digital “BRICS Bridge”, voltada à liquidação e pagamentos em moedas locais, sem depender do sistema SWIFT.

O presidente elogiou a governança do NDB, presidido por Dilma Rousseff, por assegurar igualdade de voto entre os membros.

Para ele, esse modelo contrasta com a estrutura das instituições tradicionais e permite o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, alinhados às prioridades nacionais.

Financiamento

Governo Federal O BRICS é formado por países emergentes do Sul Global





Durante o evento, Lula também defendeu que o NDB financie países mais pobres da América Latina e Caribe, embora reconheça que isso exigiria garantias soberanas dos membros, o que pode enfrentar barreiras fiscais internas.

“Em um cenário global cada vez mais instável, marcado pelo ressurgimento do protecionismo e do unilateralismo e impactado pela crise climática, o papel do NDB na redução de nossas vulnerabilidades será crescente” , afirmou.

O discurso incluiu críticas à atuação da ONU diante do conflito entre Israel e Palestina.

“Há muito tempo eu não via a nossa ONU tão insignificante como ela se apresenta hoje. Uma ONU que foi capaz de criar o Estado de Israel não é capaz de criar o Estado Palestino. Não é capaz de fazer um acordo de paz para que o genocídio do exército israelense continue matando mulheres e crianças inocentes em Gaza.”

Encerrando sua fala, Lula defendeu o protagonismo político na condução das questões econômicas. “Essas lideranças políticas é que têm que tomar as decisões sobre as questões econômicas.”

O Brasil ocupa em 2025 a presidência rotativa do BRICS. A cúpula de líderes do grupo está marcada para 6 de novembro.