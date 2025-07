Reprodução/X O encontro entre Lula e Cristina durou cerca de 50 minutos





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) visitou, nesta quinta-feira (3), a ex-presidente argentina Cristina Kirchner em seu apartamento no bairro Constitución, em Buenos Aires, onde ela cumpre prisão domiciliar.

A visita foi autorizada judicialmente e ocorreu após a participação de Lula na Cúpula do Mercosul, evento no qual o Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco.

Cristina Kirchner foi condenada a seis anos de prisão por corrupção no processo conhecido como "Vialidad", que investigou supostas fraudes em licitações de obras públicas na província de Santa Cruz, envolvendo o empresário Lázaro Báez.

O caso aponta prejuízo estimado em US$ 1 bilhão aos cofres públicos. Por ter mais de 70 anos, a ex-presidente cumpre a pena em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica e restrições judiciais para visitas.

O encontro entre Lula e Cristina durou cerca de 50 minutos e foi cercado por forte esquema de segurança. Do lado de fora do prédio, manifestantes kirchneristas se reuniram com bandeiras e cânticos, mas o petista não apareceu na sacada, como pediram os apoiadores.

A visita foi autorizada no dia anterior pelo juiz Jorge Gorini, a pedido do advogado de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, sob a condição de que fossem respeitadas normas de conduta.

Após o encontro, Lula recebeu o Prêmio Nobel da Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel na residência do embaixador brasileiro. Na ocasião, posou para uma fotografia ao lado de um cartaz com a frase “Cristina Livre” e afirmou: “Acredito na inocência de Cristina”.

Lula e seu apoio

A manifestação pública de Lula segue outras demonstrações de apoio à ex-presidente.

Em junho, após uma conversa telefônica com Cristina, o presidente brasileiro publicou uma mensagem em rede social em que elogiou a forma como ela enfrenta o processo judicial.

Na ocasião, escreveu que a ex-presidente demonstrava serenidade e determinação.

Lula também relatou a conversa, destacando o vínculo pessoal com Cristina Kirchner. “Eu falei: ‘Cristina, eu estou te ligando porque eu quero que você saiba que a minha amizade com você não era porque você era presidente e eu era presidente. A minha amizade com você é porque eu sou gente e você é gente’”.





Lula x Milei

A visita ocorreu em meio à relação tensa entre Lula e o presidente argentino Javier Milei, adversário político de Cristina.

Milei já se referiu a Lula como “comunista” e “corrupto”. Não houve reunião entre os dois presidentes durante a Cúpula do Mercosul.

Cristina Kirchner nega as acusações pelas quais foi condenada, alegando perseguição política. Além da pena de prisão, a sentença inclui a cassação definitiva de seus direitos políticos.

Assessores de Lula evitaram comentários sobre o conteúdo do processo judicial, indicando intenção de não interferir nas decisões da Justiça argentina.