O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou nesta quarta-feira (2) para Buenos Aires, onde participa da Cúpula do Mercosul. Nesta viagem, ele decidiu não se hospedar em hotel e ficará na embaixada do Brasil na capital argentina, junto com toda a comitiva presidencial.

A mudança ocorre após críticas aos gastos do governo com viagens internacionais. De acordo com dados do Itamaraty, mais de R$ 50 milhões foram desembolsados entre janeiro de 2023 e junho de 2025.

Desse valor, mais de 90% foram utilizados apenas em hospedagens. O restante cobre despesas como locomoção, telefonia, internet e aluguel de equipamentos.

A viagem internacional mais cara realizada por Lula foi a Moscou, em maio de 2025. A visita, feita durante as comemorações do Dia da Vitória, teve custo de R$ 1,9 milhão apenas com hospedagem.

O evento ocorreu durante o conflito entre Rússia e Ucrânia e gerou reações da oposição. O senador Sergio Moro (União Brasil) criticou a presença de Lula na cerimônia.





As participações na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, também representaram altos custos. Em 2023, a viagem somou R$ 7,6 milhões. Em 2024, os gastos foram de R$ 6,4 milhões. Ambos os valores incluem hospedagem em hotéis de alto padrão.

Durante visita a Pequim, o presidente afirmou que os deslocamentos internacionais fazem parte da estratégia do governo para atrair investimentos. Segundo Lula, as viagens contribuem para a entrada de recursos no Brasil.

A estadia na embaixada em Buenos Aires acontece durante a transição da presidência temporária do Mercosul, que passará da Argentina ao Brasil. A cúpula reúne chefes de Estado dos países-membros para discutir diretrizes do bloco.