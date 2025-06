Mônica Andrade/Governo do Estado de SP Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(REPUBLICANOS), entrega nesta quinta-feira (26) 120 apartamentos do programa Casa Paulista em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista.

O evento está marcado para as 12h no Conjunto Habitacional Alvarenga Peixoto, localizado na Rua Imola, número 10, no bairro Jardim do Lago.

As moradias foram construídas com financiamento da CDHU(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), na modalidade CCA (Carta de Crédito Associativa).

O empreendimento recebeu investimento total de R$ 21,6 milhões. O modelo prevê a concessão de crédito diretamente às famílias para aquisição de imóveis em empreendimentos selecionados.

A ação integra o programa habitacional Casa Paulista, que tem como foco a ampliação do acesso à moradia no estado por meio de parcerias com o setor privado e com prefeituras.

Em São Bernardo, as unidades habitacionais foram destinadas a famílias da região inscritas e habilitadas conforme os critérios estabelecidos pelo programa.

















Interior

A agenda do governador nesta quinta-feira inclui ainda outro compromisso no interior do estado. Às 16h, Tarcísio participa da entrega de obras de revitalização em Lagoinha, município do Vale do Paraíba.

A cerimônia será realizada na Quadra Poliesportiva Municipal, situada na Rua João Rosa Viterbo, no centro da cidade.

As obras em Lagoinha foram executadas por meio do programa Bairro Paulista, iniciativa do governo estadual voltada à recuperação de infraestrutura urbana em regiões com déficit de investimento público.

A programação prevê a participação de autoridades locais e estaduais nas duas agendas.

As atividades fazem parte de uma série de ações do governo estadual voltadas à entrega de empreendimentos habitacionais e de infraestrutura em diferentes regiões de São Paulo.