Uma explosão seguida de incêndio atingiu a subestação transformadora de 69kV da UFC(Universidade Federal do Ceará) na manhã desta quarta-feira (25), no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, em Fortaleza.





O caso ocorreu por volta das 11h40 e causou a interrupção total do fornecimento de energia elétrica no campus, afetando prédios acadêmicos, laboratórios e o posto de saúde local.

De acordo com a UFC, o problema foi causado por um defeito interno no transformador da subestação, que está sob responsabilidade da própria universidade.

A Enel Distribuição Ceará, concessionária de energia elétrica, confirmou que o defeito ocasionou o desligamento de uma linha de alta tensão entre as subestações Pici e Maguary, mas destacou que o problema se limitou à estrutura da universidade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará foi acionado às 11h42 e enviou cinco equipes ao local. As equipes controlaram as chamas com uso de líquido gerador de espuma por volta do meio-dia. Não houve registro de vítimas.

A corporação informou que o forte estrondo e a grande quantidade de fumaça inicialmente geraram relatos de possível queda de aeronave, hipótese descartada após a chegada das equipes.

A subestação atingida fornece energia a todo o Campus do Pici, que abriga cursos das áreas de ciência, tecnologia e engenharia, além de diversos laboratórios de pesquisa.

O posto de saúde César Cals de Oliveira Filho, vizinho à subestação, suspendeu os atendimentos por precaução, embora tenha mantido energia por meio de fonte alternativa.





Posição da universidade

Em nota, a UFC informou que o incêndio foi controlado ainda pela manhã e que técnicos da empresa responsável pela manutenção da subestação iniciaram a avaliação e os primeiros reparos à tarde. Também está em andamento, em parceria com a Enel, a reativação de um ramal alternativo de energia no campus.

A Enel Distribuição Ceará destacou que, embora a rede de distribuição externa não tenha sido afetada diretamente, alguns clientes da região relataram oscilações no fornecimento. A empresa deslocou equipes para realizar inspeção nas linhas próximas.

Até o fim do dia, a UFC espera ter uma previsão mais precisa sobre o restabelecimento da energia. As causas do defeito seguem sob investigação.