Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias Erika Hilton





Erika Hilton(PSol-SP), deputada federal, realizou uma transmissão ao vivo para esclarecer acusações sobre seu gabinete, reembolso médico e viagem à Europa, atribuindo as críticas a uma tentativa de desmoralizá-la antes das eleições.

Hilton negou contratar "dois maquiadores" em seu gabinete. Explicou que os assessores Ronaldo e Índi exercem funções técnicas: " Ronaldo é formado em arquitetura e urbanismo e trata de questões urbanas, enquanto Índi trabalha na interlocução com movimentos sociais em Brasília ".

A deputada ressaltou que ambos eventualmente realizam trabalhos com maquiagem fora do expediente, mas enfatizou: " São meus amigos, parte da minha comunidade [...] ajudam na construção de pautas ".

Sobre o reembolso de uma cirurgia de sinusite, a deputada apresentou prontuários médicos e notas fiscais: " Publiquei o pedido médico, as notas fiscais que mostram que foram duas coisas separadas [...] a cirurgia de sinusite foi reembolsada pela Câmara, e a rinoplastia, paga com recursos próprios ".

Ela ainda destacou seu histórico de internações por sinusite crônica e reforçou: " Tenho tudo documentado [...] se quiserem que eu abra minhas contas bancárias, eu abro ".

Viagem à Europa e show de Beyoncé

Quanto à viagem a Portugal e França, Hilton afirmou ter ido a convite do Parlamento Europeu, com autorização do presidente da Câmara, Arthur Lira. " Fui como deputada federal [...] licenciada de maneira legítima ", relata.

Após compromissos oficiais, incluindo participação na Parada LGBT de Lisboa, usou dias livres para assistir a um show de Beyoncé em Paris: " Aproveitei com o meu dinheiro [...] realizei um sonho pessoal ".





Contexto eleitoral e repercussão

A parlamentar vinculou os ataques ao período pré-eleitoral: " Estamos acompanhando uma onda orquestrada de tentativa de desmoralização da minha imagem, da esquerda e do governo Lula às vésperas das eleições ".

Ela reagiu às críticas dizendo que não se intimidará com as acusações. " Se eles pensam que vão me intimidar, se deram mal [...] vou incomodar ainda mais ".

Ainda concluiu: " Meu trabalho incomoda, e se incomoda é porque estou no caminho certo ".