Reprodução/X Estado de São Paulo tem registrado pontos de geada nas últimas noites









Apesar da previsão do tempo mostrar que a massa de ar frio que gelou o território paulista nos últimos dias deve começar a perder a intensidade, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para chances de geadas isoladas em áreas da Serra da Mantiqueira, no amanhecer desta quinta-feira (26).

De acordo com os mapas meteorológicos divulgados nesta noite de quarta (25), um sistema de alta pressão mantém o tempo estável no estado, nas próximas horas.

Durante o decorrer da noite, com a perda gradual da força da massa de ar frio, as temperaturas mínimas ficarão próximas e até abaixo dos 10°C em áreas do leste do Estado, 13°C no interior e 16°C na faixa norte e oeste.

Contudo, além da previsão de geada na Serra da Mantiqueira, a Defesa Civil destaca também a possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas do dia, principalmente no litoral do Estado.

Recorde de frio no ano

Com os termômetros na casa dos 6ºC, a cidade de São Paulo bateu recorde de frio no ano, nesta quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte da capital, a temperatura chegou a 6ºC às 7 horas da manhã, superando o recorde anterior de 9,6ºC , de 30 de maio.

Mas a região que apresentou a menor temperatura foi a estação Parelheiros - Rodoanel, no extremo sul da cidade, que registrou -0,3ºC.

Também foi registrada geada na zona rural de São Paulo. O último registro tinha sido em 2021.

Abrigo permanece aberto

A Defesa Civil reforça a necessidade de atenção especial aos mais vulneráveis, como crianças, idosos, animais e pessoas em situação de rua.

Informa também que, diante das previsões, o Abrigo Solidário que foi ativado na segunda-feira, na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, permanecerá funcionando até as 8 horas desta quinta.





O abrigo, que oferece acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua, atendeu 85 pessoas e 1 pet na noite de segunda para terça, e 162 pessoas e 2 pets nesta última noite.

No local, são disponibilizados colchões, cobertores, kits de higiene, além de alimentação e atendimento social.

No período da manhã, os acolhidos receberão um ticket para tomarem café da manhã no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março.