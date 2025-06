Corpo de Bombeiros/Divulgação A ocorrência foi registrada sem vítimas fatais





Uma mulher de 60 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma fossa de aproximadamente quatro metros de profundidade, na tarde de terça-feira (24), em Januária, no interior de Minas Gerais.

O acidente ocorreu no bairro Moradeiras. Segundo testemunhas, a idosa estava visitando parentes e, ao sair ao quintal em busca de sinal de celular, pisou sobre a tampa da fossa. A estrutura não suportou o peso e cedeu, provocando a queda.

A vítima permaneceu consciente e orientada durante todo o tempo em que esteve no interior da fossa. Ela relatou dores na região das costas e no pé direito.

A operação de resgate exigiu atenção da equipe, devido ao risco de desprendimento de materiais da borda da estrutura. Os bombeiros utilizaram um sistema de ancoragem e redução de força para acessar o local com segurança. Escadas foram posicionadas para permitir o deslocamento até o fundo da fossa.

Após o acesso, a vítima foi imobilizada com colar cervical e prancha rígida, conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar. Em seguida, foi içada com segurança e retirada do local.





A mulher recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Januária para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros informou que acidentes com fossas podem ser evitados com medidas preventivas, como o uso de tampas resistentes, sinalização adequada, isolamento da área e manutenção da visibilidade do local.

A ocorrência foi registrada sem vítimas fatais. O atendimento contou com a atuação de militares especializados em salvamento e combate a incêndio.