Agência Brasil Braga Netto tentou obter detalhes da delação do tenente-coronel Mauro Cid





A Polícia Federal está analisando os equipamentos apreendidos com o coronel da reserva Flávio Peregrino , assessor do general Walter Braga Netto , durante operação realizada no último sábado (14), em Brasília.

Segundo informações da CNN, a PF recolheu quatro notebooks, dois celulares iPhone, dois HDs externos e 36 pen drives na casa de Peregrino.

De acordo com agentes que participaram da busca, um dos computadores estava guardado em uma gaveta de roupas. Durante a operação, Peregrino aparentava estar nervoso.





O coronel já havia despertado o interesse dos investigadores quando a PF encontrou, em sua mesa na sede do Partido Liberal (PL), um documento contendo perguntas e respostas relacionadas à delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos bastidores do Exército, cresce a expectativa de que o material apreendido com o assessor de Braga Netto possa motivar novas operações da Polícia Federal. Conforme a CNN, Peregrino é apontado como um dos próximos alvos a ser indiciado pelos investigadores.