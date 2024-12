BUTANTAN/DIVULGAÇÃO Butantan pede registro de vacina contra dengue para Anvisa





O Instituto Butantan protocolou nesta segunda-feira (16) o pedido de registro na Anvisa para sua vacina de dose única contra a dengue . Desenvolvido pelo próprio instituto, o imunizante é o primeiro do mundo a oferecer proteção contra a doença com apenas uma aplicação.

A vacina tem formulação tetravalente, sendo eficaz contra os quatro tipos de vírus da dengue existentes no Brasil: tipos 1, 2, 3 e 4.

A proposta busca ampliar a cobertura vacinal, considerando que muitas pessoas deixam de retornar para a segunda dose exigida pelos esquemas atuais.

O Butantan projeta a produção de 100 milhões de doses nos próximos três anos, com a possibilidade de entregar um milhão de doses já em 2025.

Em nota, o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, destacou a relevância da nova vacina para a saúde pública e o avanço científico nacional.

"É um dos maiores avanços da saúde e da ciência na história do país e uma enorme conquista em nível internacional. Que o Instituto Butantan possa contribuir com a primeira vacina do mundo em dose única contra a dengue mostra que vale a pena investir na pesquisa feita no Brasil e no desenvolvimento interno de imunobiológicos", afirmou.

Kallás também reforçou o compromisso com o processo regulatório: "Vamos aguardar e respeitar todos os procedimentos da Anvisa, um órgão de altíssima competência. Mas estamos confiantes nos resultados que virão."

Os ensaios clínicos realizados com mais de 16 mil brasileiros ao longo de dois anos demonstraram uma eficácia geral de 79,5% na prevenção da dengue, após a aplicação de uma única dose. Nenhum caso grave da doença foi registrado entre os participantes do estudo.





Vacina no SUS

A expectativa é que a vacina seja incorporada ao SUS (Sistema Único de Saúde), com preços previstos entre R$ 300 e R$ 800 na rede privada.

No entanto, existem restrições de uso para gestantes, lactantes, indivíduos com alergias a componentes do imunizante e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos.