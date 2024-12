Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante anúncio de novos ministros que comporão o governo.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a orientação para todos os integrantes do governo em relação ao presidente Lula (PT) é de deixá-lo descansar . Padilha, que também é médico, tem feito a ponte entre o Planalto com a equipe do presidente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“A orientação é deixar ele [Lula] descansar. Estão todos tranquilos e confiantes. O presidente evolui muito bem”, disse Padilha à CNN.

Lula está internado desde terça-feira (10), quando realizou uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana, decorrente de uma queda sofrida em outubro. Hoje, ele fez uma segundo procedimento complementar, chamado embolização das artérias meníngeas , que busca evitar novos episódios de sangramento na região cerebral.

Com Lula afastado, Padilha e outros ministros estão focados em negociar a aprovação do pacote fiscal com o Congresso, além de outras propostas prioritárias do governo.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), assumiu a agenda de Lula. Hoje, ele comandou a reunião do Conselhão, onde relatou aos empresários que o petista havia o ligado "super animado".

Segundo a equipe médica, o presidente está bem, acordado e conversando, e deve receber alta no início da próxima semana.

Comunicação

A pedido do Planalto, as informações sobre Lula estão concentradas na Secretaria de Comunicação (Secom). A assessoria do Palácio divulga os dados em um grupo com jornalistas. Já o boletim médico é publicado no site do hospital.