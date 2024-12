Marcos Muniz/ Flickr Palácio do Planalto, em Brasília (DF)

Sem o presidente Lula , que vai passar por um procedimento médico, um grupo se reuniu no Palácio do Planalto para discutir dois projetos do pacote fiscal nesta quarta-feira (11). A votação no Congresso deve acontecer nesta sexta-feira (13).

A reunião no Palácio contou com a presença de Alexandre Padilha , ministro das Relações Institucionais , Dario Durigan , secretário executivo do Ministério da Fazenda , junto com os relatores do pacote fiscal.

O grupo busca negociar algumas questões e aparar arestas para evitar que o texto final seja mal interpretado na votação.

Além dos ministros, também participaram da reunião os deputados Átila Lira (PP-PI), relator do PLP 210/24, o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), relator do PL 4614/24 , Moses Rodrigues (União-CE), que assumiu a relatoria da PEC 45/24.

Anteriormente, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o governo não tem votos suficientes para aprovar o pacote fiscal, uma das pautas mais importantes para o Planalto neste ano.

A reunião pode ser um indício de que o resultado do acordo foi positivo para publicar a portaria que viabilizou a liberação das emendas parlamentares.

Os parlamentares, em sua maioria, estão criticando a adição de restrições ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Atualmente, o governo do presidente Lula busca negociar ajustes na proposta, mas sem fazer mudanças significativas no impacto fiscal do corte de gastos.