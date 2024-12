Agência Brasil Lula já havia sido operado nesta terça-feira (10)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por um novo procedimento que visa parar o sangramento no cérebro, de acordo com boletim médico do Hospital Sírio-Libanês . Marcado para a manhã desta quinta-feira (12), o procedimento endovascular faz parte da programação terapêutica prevista.

O Hospital divulgou atualizações na tarde desta quarta (11), na qual informou que Lula passou o dia bem, sem intercorrências, e que realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares.

Conforme a assessoria da Presidência da República , não se trata de uma nova cirurgia. O procedimento não é feito dentro de centro cirúrgico e faz parte do protocolo do pós-cirúrgico.

Após o procedimento na quinta, os médicos concederão uma entrevista de imprensa sobre outras atualizações da cirurgia. A coletiva está prevista para às 10 horas da manhã.

Leia o boletim do hospital na íntegra:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sirio- Libanês, em São Paulo.

Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares.

Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã.

Outras atualizações serão dadas durante coletiva de imprensa a ser realizada amanhã às 10 horas.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio.

Dr. Luiz Francisco Cardoso, Diretor de Governança Clínica

Dr. Álvaro Sarkis, Diretor Clínico