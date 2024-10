Reprodução/X Presidente mantém avaliação positiva, mas com uma leve queda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 51% dos brasileiros e reprovado por 45%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (2). Na pesquisa anterior, a aprovação do mandatário era de 54%, o maior índice para o ano de 2024, ante 43% de desaprovação .

A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 29 de setembro de 2024. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com confiança de 95%.

Avaliação do governo

Os entrevistados também responderam sobre como avaliam o terceiro governo de Lula. 32% afirmam avaliar de forma positiva, 33% de forma regular e 31% de modo negativo. Outros 4% não responderam ou estavam indecisos.

O resultado demonstra queda de 4 pontos percentuais em comparação ao índice de julho, que era de 36%. A avaliação regular e a negativa subiram, respectivamente, 3 pontos e 1 ponto.

Comparação com Bolsonaro

Outro tópico avaliado pela pesquisa foi se os entrevistados consideram o governo de Lula melhor, igual ou pior que o de Bolsonaro.

Entre os entrevistados, 38% consideram o governo do petista melhor que o do ex-capitão. Já 22% acham que está igual e 33%, que está pior. 4% não soube responder ou não respondeu.

Direção certa ou errada

Os entrevistados também responderam se consideram que o país está indo na direção 'certa' ou 'errada':

41% das pessoas responderam que o país está “na direção certa”;

49% disseram que está “na direção errada”;

10% dos participantes não souberam ou não responderam

